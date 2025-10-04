Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.10.2025
04:22 04.10.2025
Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке
Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.10.2025
Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке
Лидеры ряда европейских стран увидели возможность достижения мира на Ближнем востоке на фоне решения палестинского движения ХАМАС по освобождению израильских... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
ближний восток
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
фридрих мерц
хамас
ближний восток
сша
франция
в мире, ближний восток, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, фридрих мерц, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ближний Восток, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта
Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке

Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира после заявления ХАМАС

© AP Photo / Yousef Al Zanoun Израильский удар по башне Mecca в Газе
Израильский удар по башне Mecca в Газе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
Израильский удар по башне Mecca в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран увидели возможность достижения мира на Ближнем востоке на фоне решения палестинского движения ХАМАС по освобождению израильских заложников, отметив роль в этом президента США Дональда Трампа и его усилия по урегулированию кризиса.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
03:59
"Освобождение всех заложников и прекращение огня в Газе в пределах досягаемости… Теперь у нас есть возможность добиться решающего прогресса на пути к миру… Я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа и его команду за их приверженность миру", - написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в своей публикации на странице в соцсети X подчеркнул, что ХАМАС в принципе согласился с планом Трампа. По мнению Мерца, это лучшая возможность мира за два года войны.
Премьер Великобритании Кир Стармер в своем заявлении также отметил, что достижение мира сейчас находится так близко, как никогда раньше.
В субботу премьер Италии Джорджа Мелони, комментируя ответ палестинского движения ХАМАС на план Трампа, заявила, что приоритетом в рамках урегулирования ближневосточного конфликта должно быть прекращение огня с последующим освобождением заложников.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
Вчера, 22:57
 
В мире Ближний Восток США Франция Дональд Трамп Эммануэль Макрон Фридрих Мерц ХАМАС Евросоюз Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
