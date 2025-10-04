Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран увидели возможность достижения мира на Ближнем востоке на фоне решения палестинского движения ХАМАС по освобождению израильских заложников, отметив роль в этом президента США Дональда Трампа и его усилия по урегулированию кризиса.