Лидеры ЕС увидели возможность достижения мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран увидели возможность достижения мира на Ближнем востоке на фоне решения палестинского движения ХАМАС по освобождению израильских заложников, отметив роль в этом президента США Дональда Трампа и его усилия по урегулированию кризиса.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"Освобождение всех заложников и прекращение огня в Газе в пределах досягаемости… Теперь у нас есть возможность добиться решающего прогресса на пути к миру… Я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа и его команду за их приверженность миру", - написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в своей публикации на странице в соцсети X подчеркнул, что ХАМАС в принципе согласился с планом Трампа. По мнению Мерца, это лучшая возможность мира за два года войны.
Премьер Великобритании Кир Стармер в своем заявлении также отметил, что достижение мира сейчас находится так близко, как никогда раньше.
В субботу премьер Италии Джорджа Мелони, комментируя ответ палестинского движения ХАМАС на план Трампа, заявила, что приоритетом в рамках урегулирования ближневосточного конфликта должно быть прекращение огня с последующим освобождением заложников.