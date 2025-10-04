Рейтинг@Mail.ru
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор
16:54 04.10.2025 (обновлено: 17:35 04.10.2025)
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор
Автобус с пассажирами выехал за пределы дороги на одной из самых крупных и оживленных улиц Минска и врезался в бетонный забор, сообщила госавтоинспекция... РИА Новости, 04.10.2025
ДТП с участием автобуса в Минске
Автобус с пассажирами выехал за пределы дороги на одной из самых крупных и оживленных улиц Минска и врезался в бетонный забор, сообщила госавтоинспекция белорусской столицы.
происшествия, минск, гибдд мвд рф
Происшествия, Минск, ГИБДД МВД РФ
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор

В Минске автобус с пассажирами врезался в бетонный забор

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Автобус с пассажирами выехал за пределы дороги на одной из самых крупных и оживленных улиц Минска и врезался в бетонный забор, сообщила госавтоинспекция белорусской столицы.
"Сегодня 48-летний водитель автобуса "МАЗ", двигаясь по проспекту Дзержинского, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонный забор. Предположительно, мужчине стало плохо во время движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ.
Отмечается, что водитель доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска, отмечается в сообщении.
Происшествия
 
 
