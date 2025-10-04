https://ria.ru/20251004/minsk-2046385491.html
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор - РИА Новости, 04.10.2025
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор
Автобус с пассажирами выехал за пределы дороги на одной из самых крупных и оживленных улиц Минска и врезался в бетонный забор, сообщила госавтоинспекция... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T16:54:00+03:00
2025-10-04T16:54:00+03:00
2025-10-04T17:35:00+03:00
происшествия
минск
гибдд мвд рф
минск
2025
ДТП с участием автобуса в Минске
Автобус с пассажирами выехал за пределы дороги на одной из самых крупных и оживленных улиц Минска и врезался в бетонный забор, сообщила госавтоинспекция белорусской столицы.
На оживленной улице в Минске автобус врезался в бетонный забор
В Минске автобус с пассажирами врезался в бетонный забор