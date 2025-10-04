https://ria.ru/20251004/medveditsa-2046327012.html
Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу
АШХАБАД, 4 окт – РИА Новости. В ближайшие дни в Национальный музей живой природы Туркмении прибудет бурая медведица Айдере, которую передает в дар Московский зоопарк, сообщил научный консультант музея, доктор биологических наук, профессор Эльдар Рустамов.
"На днях ожидается прибытие в Ашхабад
бурой медведицы. Ее передают в дар Национальному музею живой природы Туркменистана коллеги из Московского зоопарка
", – приводит его слова издание Turkmenportal
.
По словам Рустамова, в очереди на переезд в Ашхабад также находятся львы и другие животные из Московского зоопарка.
Медведица станет парой для бурого медведя Сумбара, который был передан Ашхабадскому зоопарку год назад подразделением Московского зоопарка – Волоколамским центром воспроизводства редких диких животных. "Чтобы Сумбар не скучал, к нему подселят подругу, которую уже назвали Айдере", - добавил профессор.