Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу

АШХАБАД, 4 окт – РИА Новости. В ближайшие дни в Национальный музей живой природы Туркмении прибудет бурая медведица Айдере, которую передает в дар Московский зоопарк, сообщил научный консультант музея, доктор биологических наук, профессор Эльдар Рустамов.

"На днях ожидается прибытие в Ашхабад бурой медведицы. Ее передают в дар Национальному музею живой природы Туркменистана коллеги из Московского зоопарка ", – приводит его слова издание Turkmenportal

По словам Рустамова, в очереди на переезд в Ашхабад также находятся львы и другие животные из Московского зоопарка.