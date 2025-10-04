Рейтинг@Mail.ru
Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/medveditsa-2046327012.html
Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу
Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу - РИА Новости, 04.10.2025
Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу
В ближайшие дни в Национальный музей живой природы Туркмении прибудет бурая медведица Айдере, которую передает в дар Московский зоопарк, сообщил научный... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:10:00+03:00
2025-10-04T09:10:00+03:00
ашхабад
туркмения
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046327801_0:50:734:462_1920x0_80_0_0_fc2e135b8834eb029760a3222aed2e46.jpg
https://ria.ru/20250725/bars-2031404439.html
ашхабад
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046327801_0:0:636:477_1920x0_80_0_0_cc78518e362a18f1fa8210af2a270691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, туркмения, московский зоопарк
Ашхабад, Туркмения, Московский зоопарк
Московский зоопарк передаст в дар Туркмении бурую медведицу

Бурая медведица Айдере прибудет в Туркмению из Московского зоопарка

© Фото : Светлана Акулова / TelegramБурый медведь Сумбар в зоопарке Ашхабада
Бурый медведь Сумбар в зоопарке Ашхабада - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Светлана Акулова / Telegram
Бурый медведь Сумбар в зоопарке Ашхабада
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 4 окт – РИА Новости. В ближайшие дни в Национальный музей живой природы Туркмении прибудет бурая медведица Айдере, которую передает в дар Московский зоопарк, сообщил научный консультант музея, доктор биологических наук, профессор Эльдар Рустамов.
"На днях ожидается прибытие в Ашхабад бурой медведицы. Ее передают в дар Национальному музею живой природы Туркменистана коллеги из Московского зоопарка", – приводит его слова издание Turkmenportal.
По словам Рустамова, в очереди на переезд в Ашхабад также находятся львы и другие животные из Московского зоопарка.
Медведица станет парой для бурого медведя Сумбара, который был передан Ашхабадскому зоопарку год назад подразделением Московского зоопарка – Волоколамским центром воспроизводства редких диких животных. "Чтобы Сумбар не скучал, к нему подселят подругу, которую уже назвали Айдере", - добавил профессор.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции
25 июля, 13:50
 
АшхабадТуркменияМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала