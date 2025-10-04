Рейтинг@Mail.ru
03:57 04.10.2025
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами
в мире, венесуэла, россия, китай, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Россия, Китай, Николас Мадуро
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами

Мадуро назвал Россию и Китай примерами супердержав без имперских амбиций

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 4 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на закрытии международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные посягательства западного империализма", назвал Россию и Китай растущими супердержавами без имперских амбиций, которые не стремятся к господству над другими странами, его выступление показал телеканал VTV.
"Наши сестры Китай и Россия становятся супердержавами, но без имперских амбиций и идеологии превосходства по отношению к остальному миру", - сказал Мадуро, закрывая двухдневную конференцию в Каракасе.
Как напомнил глава государства, исторически империи всегда основывались на идее превосходства, ставя себя выше других народов, что проявлялось в колониализме, рабстве, эксплуатации и насилии.
"Последователей идеологии превосходства с севера раздражает процесс рождения многополярного, многоцентричного мира, где империалистический гегемонизм постепенно прекращается, увядает и в итоге исчезнет", - указал политик.
Мадуро подчеркнул, что для Венесуэлы и многих других стран свобода, независимость, достоинство и суверенитет не имеют альтернативы, поскольку выбор стоит между независимостью и статусом колонии.
В миреВенесуэлаРоссияКитайНиколас Мадуро
 
 
