https://ria.ru/20251004/maduro-2046309106.html
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами - РИА Новости, 04.10.2025
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на закрытии международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные посягательства западного империализма",... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T03:57:00+03:00
2025-10-04T03:57:00+03:00
2025-10-04T03:57:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
китай
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208114.html
https://ria.ru/20250909/venesuela-2040688373.html
венесуэла
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, китай, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Россия, Китай, Николас Мадуро
Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами
Мадуро назвал Россию и Китай примерами супердержав без имперских амбиций
МЕХИКО, 4 окт - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на закрытии международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные посягательства западного империализма", назвал Россию и Китай растущими супердержавами без имперских амбиций, которые не стремятся к господству над другими странами, его выступление показал телеканал VTV
.
"Наши сестры Китай
и Россия
становятся супердержавами, но без имперских амбиций и идеологии превосходства по отношению к остальному миру", - сказал Мадуро
, закрывая двухдневную конференцию в Каракасе
.
Как напомнил глава государства, исторически империи всегда основывались на идее превосходства, ставя себя выше других народов, что проявлялось в колониализме, рабстве, эксплуатации и насилии.
"Последователей идеологии превосходства с севера раздражает процесс рождения многополярного, многоцентричного мира, где империалистический гегемонизм постепенно прекращается, увядает и в итоге исчезнет", - указал политик.
Мадуро подчеркнул, что для Венесуэлы
и многих других стран свобода, независимость, достоинство и суверенитет не имеют альтернативы, поскольку выбор стоит между независимостью и статусом колонии.