05:50 04.10.2025 (обновлено: 09:07 04.10.2025)
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося мужчины
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины, сообщили New York Times и глава города Карен Басс. РИА Новости, 04.10.2025
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося мужчины

Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина. Лос-Анджелес. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины, сообщили New York Times и глава города Карен Басс.
По данным газеты, он заехал на тротуар возле здания администрации с самодельным знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу. При этом в салоне рядом с водителем находился объект, похожий на кислородный баллон.
"Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности", — написала Басс на своей странице в соцсети X.
Правоохранители эвакуировали посетителей из городского парка, предупредив их о возможной угрозе взрыва, а также перекрыли прилегающие дороги.
В результате никто не пострадал. Водителем оказался пожилой мужчина, его взяли под стражу спустя два часа.
