https://ria.ru/20251004/los-andzheles-2046326333.html
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося мужчины
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося мужчины - РИА Новости, 04.10.2025
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося мужчины
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины, сообщили New York Times и глава города Карен Басс. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T05:50:00+03:00
2025-10-04T05:50:00+03:00
2025-10-04T09:07:00+03:00
лос-анджелес
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103072/33/1030723387_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_f2479c5da516cfea6cfbe984e7701fdf.jpg
https://ria.ru/20250921/ssha-2043285055.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103072/33/1030723387_108:0:1885:1333_1920x0_80_0_0_7ca96b6be1523c1a9a42649f5c444f4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, сша, дональд трамп, в мире
Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, В мире
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за забаррикадировавшегося в автомобиле мужчины, сообщили New York Times
и глава города Карен Басс.
По данным газеты, он заехал на тротуар возле здания администрации с самодельным знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу
. При этом в салоне рядом с водителем находился объект, похожий на кислородный баллон.
"Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности", — написала Басс на своей странице в соцсети X.
Правоохранители эвакуировали посетителей из городского парка, предупредив их о возможной угрозе взрыва, а также перекрыли прилегающие дороги.
В результате никто не пострадал. Водителем оказался пожилой мужчина, его взяли под стражу спустя два часа.