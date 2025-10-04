Адвокат рассказал о болезни фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев болен астмой, защита просит отправить обвиняемого на медосвидетельствование, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Чигилейчик.

"Я подал заявление о направлении Боглаева на медосвидетельствование, чтобы его отпустили из изолятора под домашний арест по причине наличия у него заболевания - астмы", - сказал адвокат.

Правительство РФ в мае текущего года расширило список заболеваний, при которых нельзя содержать человека под стражей. В него в том числе вошла астма.

Защитник пояснил, что заявление о направлении на медосвидетельствование направляется в СИЗО, где примут решение об удовлетворении либо отказе в просьбе. В случае положительного ответа следственного изолятора и медицинского заключения, выданного больницей с подтвержденной болезнью у Боглаева, суд может изменить ему меру пресечения с СИЗО под домашний арест.

При этом, как ранее Чигилейчик говорил РИА Новости, Боглаев хочет отправиться на СВО. Вину он не признает.

По делу о хищениях у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.

По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево". Именно полицейские, как ранее рассказал РИА Новости источник, намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.