Израиль продолжит добиваться разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль продолжит добиваться разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
2025-10-04T23:32:00+03:00
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
сша
вашингтон (штат)
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху: Израиль продолжит добиваться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что после освобождения заложников из Газы в рамках плана президента США Дональда Трампа Израиль продолжит добиваться разоружения палестинского движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.
"На втором этапе ХАМАС
будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован. Это будет осуществлено либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа
, либо военным путем с нашей стороны. Я также говорил об этом в Вашингтоне
: либо это будет достигнуто легким путем, либо это будет достигнуто трудным путем – но это будет достигнуто", - заявил премьер в видеообращении.
По словам Нетаньяху
, палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить израильских заложников из Газы лишь благодаря военному и политическому давлению Израиля
.
"В результате интенсивного военного и политического давления, которое мы оказали, ХАМАС был вынужден согласиться с представленным нами планом. На первом этапе ХАМАС освободит всех наших заложников, а силы армии Израиля будут передислоцированы таким образом, чтобы продолжать удерживать все контролируемые территории в глубине сектора Газа", - отметил премьер.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем, что было прописано в плане Трампа. При этом ответ Израиля о готовности приступить к реализации плана также не содержит никаких гарантий, что война будет прекращена в случае удачной реализации сделки по обмену заложников на заключенных.