Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Переговорная группа Израиля по теме заложников расценила решение палестинского движения ХАМАС освободить заложников как позитивный шаг в сторону мирного соглашения, при этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху удивился утверждению президента США Дональда Трампа, что движение готово двигаться к миру, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.
"Израильская переговорная группа, занимающаяся проблемой заложников, на самом деле расценила ответ ХАМАС как позитивную реакцию, которая открывает путь к достижению соглашения", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
По словам источника, утверждение Трампа о готовности движения к миру удивило Нетаньяху. Чиновник также сообщил, что Нетаньяху рассматривает ответ ХАМАС как отказ от плана, ранее предложенного Трампом.
Переведенное на английский язык заявление ХАМАС о готовности освободить заложников было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
Израиль пока не дал официальный ответ на заявление ХАМАС, однако многие израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем.