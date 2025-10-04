Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ
04:05 04.10.2025 (обновлено: 05:23 04.10.2025)
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ
Переговорная группа Израиля по теме заложников расценила решение палестинского движения ХАМАС освободить заложников как позитивный шаг в сторону мирного... РИА Новости, 04.10.2025
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ

Axios: Нетаньяху удивили слова Трампа о готовности ХАМАС к миру

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Переговорная группа Израиля по теме заложников расценила решение палестинского движения ХАМАС освободить заложников как позитивный шаг в сторону мирного соглашения, при этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху удивился утверждению президента США Дональда Трампа, что движение готово двигаться к миру, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
"Израильская переговорная группа, занимающаяся проблемой заложников, на самом деле расценила ответ ХАМАС как позитивную реакцию, которая открывает путь к достижению соглашения", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
По словам источника, утверждение Трампа о готовности движения к миру удивило Нетаньяху. Чиновник также сообщил, что Нетаньяху рассматривает ответ ХАМАС как отказ от плана, ранее предложенного Трампом.
Переведенное на английский язык заявление ХАМАС о готовности освободить заложников было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
Израиль пока не дал официальный ответ на заявление ХАМАС, однако многие израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем.
