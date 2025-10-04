Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ

"Израильская переговорная группа, занимающаяся проблемой заложников, на самом деле расценила ответ ХАМАС как позитивную реакцию, которая открывает путь к достижению соглашения", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.

Израиль пока не дал официальный ответ на заявление ХАМАС, однако многие израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем.