https://ria.ru/20251004/indonezija-2046322750.html
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:29:00+03:00
2025-10-04T08:29:00+03:00
2025-10-04T08:29:00+03:00
экономика
индонезия
азия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_b6f4ec120733a12d786ea937cfafbc13.jpg
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
индонезия
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20ac445a052f13ad775a50c521b11a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индонезия, азия, россия
Экономика, Индонезия, Азия, Россия
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Сантосо: переориентация экспорта нефти из РФ открывает возможности для Индонезии