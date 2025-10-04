Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

ДЖАКАРТА, 4 окт – РИА Новости. Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

Он также рассказал, что в ближайшем будущем Индонезия надеется диверсифицировать свои рынки и расширить доступ к международным соглашениям.