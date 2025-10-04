Рейтинг@Mail.ru
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/indonezija-2046322750.html
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:29:00+03:00
2025-10-04T08:29:00+03:00
экономика
индонезия
азия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_b6f4ec120733a12d786ea937cfafbc13.jpg
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
индонезия
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20ac445a052f13ad775a50c521b11a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индонезия, азия, россия
Экономика, Индонезия, Азия, Россия
Минторг Индонезии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Сантосо: переориентация экспорта нефти из РФ открывает возможности для Индонезии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча и транспортировка нефти
Добыча и транспортировка нефти - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча и транспортировка нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 4 окт – РИА Новости. Переориентация экспорта российских нефтепродуктов в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"Переориентация экспорта (нефти - ред.) России в Азию открывает возможности для более тесного сотрудничества (с Индонезией - ред.) в переработке и дистрибуции", - заявил министр.
Он также рассказал, что в ближайшем будущем Индонезия надеется диверсифицировать свои рынки и расширить доступ к международным соглашениям.
Межгосударственные отношения России и Индонезии
19 июня, 04:53
 
ЭкономикаИндонезияАзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала