В Индонезии заявили об укреплении связей Москвы и Джакарты - РИА Новости, 04.10.2025
03:51 04.10.2025
В Индонезии заявили об укреплении связей Москвы и Джакарты
В Индонезии заявили об укреплении связей Москвы и Джакарты
в мире, индонезия, россия, москва, брикс, джакарта
В мире, Индонезия, Россия, Москва, БРИКС, Джакарта
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 4 окт – РИА Новости. Альянс стран БРИКС открывает новые возможности для укрепления экономических связей Москвы и Джакарты, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Индонезия вступила в БРИКС в начале 2025 года.
"Сотрудничество (Индонезии и России - ред.) в сферах инвестиций, энергетики и инфраструктуры растет. Форумы вроде БРИКС открывают новые возможности для укрепления экономических связей", - отметил министр.
Он добавил, что Россия является стратегическим партнером в развитии инклюзивной и устойчивой торговли Индонезии.
