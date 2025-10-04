Рейтинг@Mail.ru
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах
20:04 04.10.2025
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах - РИА Новости, 04.10.2025
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах
Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64... РИА Новости, 04.10.2025
грузия
тбилиси
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
в мире
грузия
тбилиси
россия
грузия, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), в мире
Грузия, Тбилиси, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), В мире
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах

"Грузинская мечта" после данных ЦИК заявила о победе во всех муниципалитетах

Основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили голосует на местных выборах в Тбилиси
Основатель и почетный председатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили голосует на местных выборах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили голосует на местных выборах в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах.
По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.
"Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", - говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
ГрузияТбилисиРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)В мире
 
 
