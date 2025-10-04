https://ria.ru/20251004/gruziya-2046410354.html
"Грузинская мечта" заявила, что победила во всех муниципалитетах
Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:11:00+03:00
"Грузинская мечта" после данных ЦИК заявила о победе во всех муниципалитетах