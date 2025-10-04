https://ria.ru/20251004/gruziya-2046396690.html
В Грузии у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа
В Грузии у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа
В Грузии у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа
Дополнительные бригады спецназа мобилизовали у резиденции президента Грузии, где митингующие пробили ограждения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
Беспорядки в Тбилиси
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
В Грузии у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа
В Тбилиси у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа