В Грузии у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа - РИА Новости, 04.10.2025
18:34 04.10.2025 (обновлено: 19:03 04.10.2025)
В Грузии у дворца президента мобилизовали дополнительные бригады спецназа
Дополнительные бригады спецназа мобилизовали у резиденции президента Грузии, где митингующие пробили ограждения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
Беспорядки в Тбилиси
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. Дополнительные бригады спецназа мобилизовали у резиденции президента Грузии, где митингующие пробили ограждения, передает корреспондент РИА Новости.
По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.
Оппозиция ранее заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов. С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии.
