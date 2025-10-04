https://ria.ru/20251004/gruzija-2046321389.html
В Грузии проходит голосование на местных выборах
ТБИЛИСИ, 4 окт — РИА Новости. В Грузии начались выборы в органы местного самоуправления.
Все избирательные участки в 64 муниципалитетах и районах открылись в 08:00 (07:00 мск), голосование проходит без помех, заявила пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани. Участие в голосовании принимают 12 партий, часть оппозиции объявила бойкот.
По итогам выборов изберут:
- мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти;
- глав 59 муниципалитетов;
- депутатов местных городских собраний — сакребуло.
За должность главы Тбилиси борются девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
, он занимает этот пост с 2017 года, а также кандидат от оппозиционных партий "Лело — Сильная Грузия" и "Гахария — за Грузию" Ираклий Купрадзе.
Выборы проходят на фоне ежедневных протестов, задержаний митингующих и напряженных отношения с ЕС
и США. Оппозиционеры пообещали устроить 4 октября "мирную революцию" с целью свержения власти.
Представители "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.