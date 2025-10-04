В Грузии проходит голосование на местных выборах

Все избирательные участки в 64 муниципалитетах и районах открылись в 08:00 (07:00 мск), голосование проходит без помех, заявила пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани. Участие в голосовании принимают 12 партий, часть оппозиции объявила бойкот.

Представители "Грузинской мечты" сообщали, что беспорядки готовят внутренние и внешние силы, но правоохранители будут обеспечивать порядок. Партия уверена в полной победе во всех 64 муниципалитетах.