В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне - РИА Новости, 04.10.2025
17:58 04.10.2025 (обновлено: 17:59 04.10.2025)
В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне
Открытое горение строительного мусора на площади в 3 тысячи квадратных метров в Волгограде ликвидировали, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по...
происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне

В Волгограде потушили открытое горение строительного мусора в промзоне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 окт - РИА Новости. Открытое горение строительного мусора на площади в 3 тысячи квадратных метров в Волгограде ликвидировали, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
В субботу ГУ МЧС объявило о возгорании строительного мусора в промзоне Красноармейского района Волгограда на площади в 3 тысячи квадратных метров.
"В 16.01 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении министерства.
