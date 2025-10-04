https://ria.ru/20251004/gorenie-2046393761.html
В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне
В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне - РИА Новости, 04.10.2025
В Волгограде потушили открытый огонь в промзоне
Открытое горение строительного мусора на площади в 3 тысячи квадратных метров в Волгограде ликвидировали, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 04.10.2025
В Волгограде потушили открытое горение строительного мусора в промзоне