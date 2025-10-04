Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию после возможного мира в Газе

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Возможное прекращение войны в секторе Газа открывает путь к реализации стратегии влияния Израиля на всем Ближнем Востоке и на аравийском полуострове, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.

Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.