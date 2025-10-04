Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию после возможного мира в Газе
15:33 04.10.2025
Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию после возможного мира в Газе
в мире
израиль
ливан
ближний восток
дональд трамп
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
ливан
ближний восток
в мире, израиль, ливан, ближний восток, дональд трамп, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию после возможного мира в Газе

Аюб: прекращение огня в Газе открывает путь к стратегии влияния Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Возможное прекращение войны в секторе Газа открывает путь к реализации стратегии влияния Израиля на всем Ближнем Востоке и на аравийском полуострове, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
"На фоне приближения к концу войны в Газе начинают вырисовываться очертания нового этапа на Ближнем Востоке. Предлагаемое урегулирование строится на принципе "ни победителей, ни побежденных": Израиль возвращает себе своих пленных — живых и погибших, ХАМАС остается в секторе, но без участия в управлении, а Катар и Египет берут на себя организацию механизма управления сектором и решение проблемы вооружений. В обмен Израиль постепенно выводит войска и полностью прекращает военные действия. Таким образом, Израиль устраняет первую преграду на пути к тому, что он называет "региональным миром",- сказал Аюб.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Израиль остановил операцию по захвату города Газа
Вчера, 03:59
По мнению экс-генерала, с другой стороны, иранские власти, "Хезболлах" в Ливане и йеменские хуситы становятся оставшейся преградой на пути к более масштабному израильскому проекту, направленному на перестройку региона в политическом и военном плане — от Средиземного моря до Аравийского моря.
"С учетом того, что сирийский фронт фактически нейтрализован и стороны приблизились к подписанию соглашения о безопасности между Дамаском и Тель-Авивом, Израиль все больше закрепляется в роли ключевого игрока новой региональной архитектуры безопасности",- сказал он.
По словам Аюба, последние месяцы Израиль при содействии ОАЭ развернул многофункциональный радар в городе Босасо в сомалийском регионе Пунтленд, связанный напрямую с системой "Железный купол", а также построил военную базу на йеменском архипелаге Сокотра рядом с Баб-эль-Мандебским проливом для слежения за йеменскими ракетами и беспилотниками.
"Спутниковые снимки, опубликованные такими международными изданиями, как Middle East Eye и Jerusalem Post, подтверждают эту активность, что указывает на зарождение новой стратегии упреждающей безопасности. Она выходит далеко за пределы защиты израильских границ и направлена на охрану интересов страны в Красном море и Аденском заливе",- пояснил собеседник агентства.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Соглашение по Газе не подразумевает передачу оружия, заявили в ХАМАС
Вчера, 11:04
"Выбор времени для размещения радара и базы не случаен: предстоящая битва, если она разразится, может быть не с "Хезболлахом", а с хуситами в Йемене или даже с самим Ираном — по принципу "отруби голову — тело умрет". Израиль, США и некоторые европейские союзники исходят из того, что устранение или изоляция иранского режима автоматически ослабит "Хезболлах" и прочие подконтрольные Тегерану силы без необходимости в разрушительной войне в Ливане, которая могла бы дестабилизировать весь регион", - отметил Аюб.
Тем временем, по мнению эксперта, соглашение Израиля о безопасности с Сирией не означает конец пути, а лишь его начало. По его словам, израильский проект выходит за рамки простого нормализационного процесса и направлен на установление "мягкого доминирования" через сеть экономических, военных и разведывательных договоренностей.
Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Израиль приступает к освобождению заложников
Вчера, 03:18
 
В миреИзраильЛиванБлижний ВостокДональд ТрампХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
