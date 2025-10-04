https://ria.ru/20251004/frantsiya-2046303142.html
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье - РИА Новости, 04.10.2025
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье
Парижская коллегия адвокатов начала расследование в отношении защитника французского актера Жерара Депардье после жалобы актрисы Шарлотты Арну, обвиняющей... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T02:10:00+03:00
2025-10-04T02:10:00+03:00
2025-10-04T02:10:00+03:00
в мире
франция
жерар депардье
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg
https://ria.ru/20250903/deparde-2039224389.html
https://ria.ru/20250513/deparde--2016651314.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_068360efcd4ed4a54224a3f7d49faae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жерар депардье, париж
В мире, Франция, Жерар Депардье, Париж
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье после жалобы Арну
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Парижская коллегия адвокатов начала расследование в отношении защитника французского актера Жерара Депардье после жалобы актрисы Шарлотты Арну, обвиняющей кинозвезду в изнасиловании, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к делу.
В сентябре Арну обвинила адвоката Депардье Жереми Ассуса в нарушении профессиональной этики и подала на него жалобу в коллегию адвокатов Франции
. По ее словам, Ассус лгал о ней в СМИ, искажал ее информацию и разглашал данные о ее личной жизни, нарушая конфиденциальность расследования.
"После жалобы Шарлотты Арну парижская коллегия адвокатов начала расследование (по вопросу соблюдения - ред.) профессиональной этики в отношении представителя Жерара Депардье Жереми Ассуса", - говорится в материале.
Коллегия должна будет заслушаться стороны, после чего может быть принято решение начать дисциплинарное разбирательство, направить напоминание об обязательствах соблюдать профессиональную этику или и вовсе не дать делу ход, сообщает агентство.