В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье - РИА Новости, 04.10.2025
02:10 04.10.2025
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье
Парижская коллегия адвокатов начала расследование в отношении защитника французского актера Жерара Депардье после жалобы актрисы Шарлотты Арну, обвиняющей...
в мире
франция
жерар депардье
париж
В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье

ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Парижская коллегия адвокатов начала расследование в отношении защитника французского актера Жерара Депардье после жалобы актрисы Шарлотты Арну, обвиняющей кинозвезду в изнасиловании, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к делу.
В сентябре Арну обвинила адвоката Депардье Жереми Ассуса в нарушении профессиональной этики и подала на него жалобу в коллегию адвокатов Франции. По ее словам, Ассус лгал о ней в СМИ, искажал ее информацию и разглашал данные о ее личной жизни, нарушая конфиденциальность расследования.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Депардье обжалует постановление о явке в суд по новому обвинению в насилии
3 сентября, 00:36
"После жалобы Шарлотты Арну парижская коллегия адвокатов начала расследование (по вопросу соблюдения - ред.) профессиональной этики в отношении представителя Жерара Депардье Жереми Ассуса", - говорится в материале.
Коллегия должна будет заслушаться стороны, после чего может быть принято решение начать дисциплинарное разбирательство, направить напоминание об обязательствах соблюдать профессиональную этику или и вовсе не дать делу ход, сообщает агентство.
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Депардье лишили гражданских прав на два года
13 мая, 12:04
 
