В Парижа начали расследование в отношении защитника Депардье

ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Парижская коллегия адвокатов начала расследование в отношении защитника французского актера Жерара Депардье после жалобы актрисы Шарлотты Арну, обвиняющей кинозвезду в изнасиловании, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к делу.

В сентябре Арну обвинила адвоката Депардье Жереми Ассуса в нарушении профессиональной этики и подала на него жалобу в коллегию адвокатов Франции . По ее словам, Ассус лгал о ней в СМИ, искажал ее информацию и разглашал данные о ее личной жизни, нарушая конфиденциальность расследования.

"После жалобы Шарлотты Арну парижская коллегия адвокатов начала расследование (по вопросу соблюдения - ред.) профессиональной этики в отношении представителя Жерара Депардье Жереми Ассуса", - говорится в материале.