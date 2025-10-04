Рейтинг@Mail.ru
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
08:00 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
Эммануэль Макрон, возбудившись на сухогруз, который он назвал "теневым русским танкером", решил пошалить. И отправил на абордаж судна — оно тихо-мирно... РИА Новости, 04.10.2025
аналитика
франция
эммануэль макрон
париж
россия
евросоюз
франция
париж
россия
Елена Караева
1920
1440
true
аналитика, франция, эммануэль макрон, париж, россия, евросоюз
Аналитика, Франция, Эммануэль Макрон, Париж, Россия, Евросоюз

Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией

Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Эммануэль Макрон, возбудившись на сухогруз, который он назвал "теневым русским танкером", решил пошалить. И отправил на абордаж судна — оно тихо-мирно находилось на рейде бретонского порта Сен-Назер — группу спецназа морской пехоты. Морпехи французской армии взяли под стражу капитана танкера, ходящего под флагом Бенина, и старпома. Тон истерики во французской медийке задал сам президент. Не успев сойти с трапа лайнера, донесшего его тело до Копенгагена на "неформальный саммит" ЕС, он заявил, что идет "сложнейшая операция с участием элитного подразделения морпехов". Из этих слов европейские журналисты сделали вывод, что Макрон отправился воевать с кем-то серьезным и крепким, с очень основательным противником. Причастные поджали хвосты от ужаса. Но как тот персонаж Салтыкова-Щедрина, главнокомандующий армией Пятой республики всего лишь "съел чижика". И, что характерно — поперхнулся перьями миниатюрной птички. Несмотря на коллективно раздутые щеки всех, включая прокурора республики, судно, то самое, что Макрон принял за "теневой танкер", снялось с рейда и продолжило свой маршрут.
Этот эпизод был бы неполон без постскриптума — на грядущей неделе Макрон собирает начгенштабов целого ЕС, чтобы, собственно, ловить и препятствовать в плавании уже другим морским транспортным средствам, в каждом из которых французский лидер отныне видит "русский теневой танкер с русской теневой нефтью" — что есть нарушение, поношение и даже наш громкий смех над санкциями ("в пакетах" или без оных).
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Макрон выступил с жестким призывом в отношении России
2 октября, 15:39
Сарказм не заменяет самого серьезного отношения к европейским угрозам в наш адрес. Мы прекрасно понимаем, что даже временное задержание гражданского судна под бенинским флагом и лишь по простому подозрению есть не что иное, как попытка прощупать границы их провокационных возможностей и нашей на них реакции. Иначе — это способ найти casus belli, вынудив нас на ответ. И вот за ответ ухватившись, можно гордо, с высоко поднятой головой и руками говорить о нашей "агрессии".
Вся неделя прошла под флагом, что называется, поисков этого casus belli. Пробовали зайти через Эстонию и ее воздушное пространство, которое, как привиделось — Макрону в том числе, — было нами нарушено. Сообразив, что при необходимости мы покажем не только жесткие и на бумаге, но и железно официальные спутниковые данные, опровергающие весь этот медийно-горячечный бред, решили зайти "с моря". С силового задержания танкера. И тут опять не получилось. Не сложилось. Не выгорело.
Из трех стихий осталась суша. Туда решил двигаться начгенштаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль. Он заявил — открыто, как это и полагается армейскому, не знающему слов дипломатии и уверток, что род войск, находящихся у него в подчинении, готовится к "конфликту высокой интенсивности". Если потребуется, добавил генерал Шилль, мы вступим в конфликт и "сегодня".
Женераль Шилль абсолютно не скрывает, кто тот противник, с которым подчиненные ему солдаты и офицеры должны вступить в бой. Это наша страна. Прямо не употребляя словосочетание "Российская Федерация", женераль делает все, чтобы читатели (и его главнокомандующий Макрон) не ошиблись в обозначении мишени.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Европа находится в конфронтации с Россией, заявил Макрон
1 октября, 15:35
Женераль Шилль строит свои планы, милитаристские, наполеоновские и захватнические, на том, что уже сегодня у сухопутных сил огневая мощь увеличивается троекратно, что поддерживающая сухопутные войска артиллерия будет способна одержать верх над нашей артиллерией, что подразделения будут прикрыты беспилотниками и некими "летающими роботами".
Стоит ли смеяться над словами женераля Шилля? Ответим по-военному кратко — "никак нет". И вот почему.
В отличие от президентов, гражданских Макронов, Олландов и Саркози — которые приходят и уходят, — французская армия, эта "великая молчальница", как ее называют сами военные, никогда не сходит с начерченного высшим штабным руководством маршрута. Нам — притом, что наши предки гнали наполеоновскую армаду вплоть до Парижа — не стоит забывать, что воевать французы любят. И — вне зависимости от объективных оценок — им кажется, что воевать они умеют.
Они совершенно железно, абсолютно и стопроцентно не соглашаются, что Наполеон потерпел в своей русской компании фиаско, они не считают проигранной битву при Березине, для них поражение Ватерлоо случилось из-за того, что Бонапарт простудился.
Самое важное — они вполне серьезно говорят, что Третий рейх был нами разгромлен потому, что Красной армии помогал их Резистанс, а еще и западный ленд-лиз. Что касается знаменательной для нас битвы под Москвой, французы не сомневаются, что главным стратегом был не гениальный полководец Жуков, а "женераль Моrоz".
Без иллюзий и экивоков — Париж действительно готовится к полномасштабному конфликту с нами. Что касается общественной поддержки возможного военного столкновения, то она достигает трех четвертей опрошенных граждан Пятой республики. Данные этих соцопросов появились за две недели до поисков casus belli и до интервью женераля Шилля.
Отнесемся к происходящему очень серьезно, но добавим — если Франция готова воевать с нами уже сейчас, пусть Париж — бистрО и бИстро — приготовит чернила и ручки, чтобы подписать акт капитуляции.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
3 октября, 13:11
 
АналитикаФранцияЭммануэль МакронПарижРоссияЕвросоюз
 
 
