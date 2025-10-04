Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции, сообщила радиостанция Три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции, сообщила радиостанция Ici

"Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей (департамент – ред.) Дордонь… одна из трех посылок взорвалась… в грузовике почтальона", - указывает радиостанция.

По ее информации, никто не пострадал, заряд в посылках не угрожал жизни людей, однако был риск ранений.

Источник в следствии заявил радиостанции, что правоохранители не рассматривают произошедшее как теракт. По их мнению, речь идет о "плохой шутке".

Посылки предназначались для неназванного известного в стране депутата, а также одного журналиста и одного юмориста.