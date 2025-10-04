Рейтинг@Mail.ru
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/frantsija-2046430545.html
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ
Три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции, сообщила радиостанция Ici. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T23:53:00+03:00
2025-10-04T23:53:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954611_206:437:3071:2048_1920x0_80_0_0_968426a653edb9e0650aba3a54cfa549.jpg
https://ria.ru/20251004/frantsija-2046337417.html
https://ria.ru/20251003/frantsija-2046119058.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954611_801:572:2769:2048_1920x0_80_0_0_f6aa52d15402219e0e5faac5219e0bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ

Ici: во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции, сообщила радиостанция Ici.
"Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей (департамент – ред.) Дордонь… одна из трех посылок взорвалась… в грузовике почтальона", - указывает радиостанция.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ узнали о трудностях, с которыми столкнулась Франция из-за НАТО
Вчера, 10:40
По ее информации, никто не пострадал, заряд в посылках не угрожал жизни людей, однако был риск ранений.
Источник в следствии заявил радиостанции, что правоохранители не рассматривают произошедшее как теракт. По их мнению, речь идет о "плохой шутке".
Посылки предназначались для неназванного известного в стране депутата, а также одного журналиста и одного юмориста.
Расследование дела начала жандармерия департамента, при этом антитеррористическая прокуратура задействована не была, задержаний также не произведено.
Военные на палубе танкера Boracay у берегов Сен-Назера - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций
3 октября, 11:00
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала