Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции, сообщила радиостанция Ici.
Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Три посылки со взрывчаткой для общественных деятелей перехвачены во Франции, сообщила радиостанция Ici
.
"Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей (департамент – ред.) Дордонь… одна из трех посылок взорвалась… в грузовике почтальона", - указывает радиостанция.
По ее информации, никто не пострадал, заряд в посылках не угрожал жизни людей, однако был риск ранений.
Источник в следствии заявил радиостанции, что правоохранители не рассматривают произошедшее как теракт. По их мнению, речь идет о "плохой шутке".
Посылки предназначались для неназванного известного в стране депутата, а также одного журналиста и одного юмориста.
Расследование дела начала жандармерия департамента, при этом антитеррористическая прокуратура задействована не была, задержаний также не произведено.