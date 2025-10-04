МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Франция на фоне стремления НАТО усиливать военное присутствие у восточной границы альянса сталкивается с трудностями при переброске военных и техники из-за европейской бюрократии, которая многократно замедляет этот процесс, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.
"Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион", — пишет издание.
В частности, сообщается, что получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем сегодня занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный ЕС срок в пять дней.
По мнению генерала, необходимо лучше спланировать наземную транспортную сеть Европы, "чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
