СМИ узнали о трудностях, с которыми столкнулась Франция из-за НАТО
10:40 04.10.2025 (обновлено: 14:44 04.10.2025)
СМИ узнали о трудностях, с которыми столкнулась Франция из-за НАТО
Франция на фоне стремления НАТО усиливать военное присутствие у восточной границы альянса сталкивается с трудностями при переброске военных и техники из-за... РИА Новости, 04.10.2025
Defense News: Франция столкнулась с трудностями при переброске войск НАТО

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Франция на фоне стремления НАТО усиливать военное присутствие у восточной границы альянса сталкивается с трудностями при переброске военных и техники из-за европейской бюрократии, которая многократно замедляет этот процесс, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.
"Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
Вчера, 08:00
В частности, сообщается, что получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем сегодня занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный ЕС срок в пять дней.
По мнению генерала, необходимо лучше спланировать наземную транспортную сеть Европы, "чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
На границы России надвигается Великое Болото
2 октября, 08:00
 
