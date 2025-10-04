МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не собирается нападать на Европу, главная угроза для ЕС исходит от эскалационной политики, которую проводит НАТО, заявил журналист Томас Фази на странице в соцсети X.
"У нас осталось мало времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента", — подчеркнул журналист.
Фази выразил мнение, что Россия не представляет угрозы для Европы, так как у нее нет ни стратегических, ни военных, ни экономических причин нападать на ЕС. Более того, журналист считает, что больше всего союзу угрожают действия НАТО, которая стремится превратить конфликт на Украине, в котором она опосредованно участвует, в настоящую глобальную войну.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".