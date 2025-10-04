Рейтинг@Mail.ru
"У нас осталось мало времени". На Западе высказались о войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/fazi-2046373140.html
"У нас осталось мало времени". На Западе высказались о войне с Россией
"У нас осталось мало времени". На Западе высказались о войне с Россией - РИА Новости, 04.10.2025
"У нас осталось мало времени". На Западе высказались о войне с Россией
Россия не собирается нападать на Европу, главная угроза для ЕС исходит от эскалационной политики, которую проводит НАТО, заявил журналист Томас Фази на странице РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:40:00+03:00
2025-10-04T15:40:00+03:00
россия
европа
в мире
украина
такер карлсон
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_33c1c09062d6dbb04bbe4bd8274e0f48.jpg
https://ria.ru/20251004/putin-2046325225.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045662442.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_895092144f4d46515de9861c0e35753e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, в мире, украина, такер карлсон, владимир путин, нато, евросоюз
Россия, Европа, В мире, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
"У нас осталось мало времени". На Западе высказались о войне с Россией

Фази: Европе угрожает не Россия, а НАТО, толкающая мир к эскалации войны

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не собирается нападать на Европу, главная угроза для ЕС исходит от эскалационной политики, которую проводит НАТО, заявил журналист Томас Фази на странице в соцсети X.
"У нас осталось мало времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента", — подчеркнул журналист.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе отреагировали на шутку Путина
Вчера, 08:55
Фази выразил мнение, что Россия не представляет угрозы для Европы, так как у нее нет ни стратегических, ни военных, ни экономических причин нападать на ЕС. Более того, журналист считает, что больше всего союзу угрожают действия НАТО, которая стремится превратить конфликт на Украине, в котором она опосредованно участвует, в настоящую глобальную войну.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
1 октября, 16:32
 
РоссияЕвропаВ миреУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала