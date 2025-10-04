Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 04.10.2025 (обновлено: 21:28 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/evrosoyuz-2046420275.html
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине - РИА Новости, 04.10.2025
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине
После саммита стран Евросоюза стало ясно, что европейские лидеры не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет The European... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:20:00+03:00
2025-10-04T21:28:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003410445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3643e1ae21232025a7eae5cbcc13db2.jpg
https://ria.ru/20251004/chekhiya-2046251290.html
https://ria.ru/20251004/putin-2046398029.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003410445_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2b92d1b657cc146022626a3bbd1880fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, НАТО, Евросоюз
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине

TEC: Евросоюз отверг дипломатические меры, выбрав эскалацию отношений с Россией

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После саммита стран Евросоюза стало ясно, что европейские лидеры не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет The European Conservative.
"На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию", — отмечает издание.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Еще одно поражение". Украина потеряла стратегического поставщика оружия
Вчера, 20:12
The European Conservative подчеркнуло, что за "мирной" риторикой Брюсселя скрываются нарастающая милитаризация, централизация и дерзкая позиция, повышающая риск затягивания и расширения конфликта.
Издание указало, что помимо обсуждения разработки "стены дронов" и отражения так называемых "растущих провокаций" со стороны России, на саммите поднимались вопросы отказа от дипломатических мер. Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий, в частности, заявил:
"Все понимают, что нет смысла вести переговоры с Россией, если у нас нет инструментов — один из них санкции, другой — оборонная промышленность, способная обеспечивать поставки".
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ рассказали, какие сигналы Путин послал Западу на "Валдае"
Вчера, 18:42
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала