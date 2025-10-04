МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. После саммита стран Евросоюза стало ясно, что европейские лидеры не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет The European Conservative.
"На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию", — отмечает издание.
The European Conservative подчеркнуло, что за "мирной" риторикой Брюсселя скрываются нарастающая милитаризация, централизация и дерзкая позиция, повышающая риск затягивания и расширения конфликта.
"Все понимают, что нет смысла вести переговоры с Россией, если у нас нет инструментов — один из них санкции, другой — оборонная промышленность, способная обеспечивать поставки".
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.