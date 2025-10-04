Рейтинг@Mail.ru
01:00 04.10.2025
Египет надеется на прекращение войны в секторе Газа
Египет надеется на прекращение войны в секторе Газа
КАИР, 4 окт - РИА Новости. Египет надеется, что ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа позволит положить конец войне в секторе Газа, говорится в заявлении МИД арабской республики.
"Египет выражает надежду, что это положительное событие приведет к прекращению войны", - сообщается в заявлении, в котором подчеркивается, что Каир высоко оценивает ответ ХАМАС на план Трампа.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Также движение сообщило, что подтверждает свое согласие передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
В миреЕгипетСШАКаир (город)Дональд ТрампХАМАС
 
 
