Дороги и тротуары в Москве промоют шампунем в рамках подготовки к зиме
Дороги и тротуары в Москве в субботу промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дороги и тротуары в Москве в субботу промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что сначала проводится промывка специальным средством, затем - обычная мойка водой.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.