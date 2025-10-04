Дороги и тротуары в Москве промоют шампунем в рамках подготовки к зиме

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дороги и тротуары в Москве в субботу промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что сначала проводится промывка специальным средством, затем - обычная мойка водой.