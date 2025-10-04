Президент Чехии встретится с лидером победившего на выборах ANO

ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Лидер чешского движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое выиграло проходившие в пятницу и субботу выборы в парламент, Андрей Бабиш в воскресенье будет принят президентом республики Петром Павелом, а также проведет переговоры о возможном сотрудничестве с двумя другими движениями, вошедшими в состав парламента – SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", сообщил журналистам сам Бабиш.

"Завтра (в воскресенье – ред.) в 09.00 (10.00 мск) меня принимает президент республики. Кроме того, нам предстоит провести переговоры с движениями SPD и "Автомобилисты", Будем говорить о сотрудничестве в парламенте, о том, как и о чем вести дальнейшие переговоры. Но при этом мы хотим составить однопартийное правительство", - сказал Бабиш , который намерен возглавить будущий кабмин страны.

В конце сентября президент уже встречался с Бабишем и, кроме прочего, поинтересовался, как лидер ANO планирует решить возникающий конфликт интересов, поскольку, согласно законодательству, он не может возглавить правительство, оставаясь владельцем и руководителем принадлежащего ему крупнейшего в Центральной и Восточной Европе агрохолдинга Agrofert.

Кроме того, согласно сообщению агентства ЧТК, Павел также спросил Бабиша, как он относится к ситуации с возможной своей выдачей в руки правосудия в связи с делом о ранее принадлежавшей Бабишу фирмой "Гнездо аиста", которая, возможно, незаконно, получила субсидию ЕС в размере двух миллионов евро. В конце июня Верховный суд отменил решение пражского горсуда, ранее оправдавшего Бабиша. Верховный суд заявил, что видит признаки преступных действий в отдельных этапах данного дела. Горсуд Праги предполагает вернуться к этому делу в конце года, а депутатам нижней палаты парламента предстоит снова рассмотреть вопрос о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности.

Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,6% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,89% избирательных участков. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,31% голосов.