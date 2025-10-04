Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах
20:38 04.10.2025
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах
в мире
чехия
европа
марин ле пен
андрей бабиш
чехия
европа
в мире, чехия, европа, марин ле пен, андрей бабиш
В мире, Чехия, Европа, Марин Ле Пен, Андрей Бабиш
© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен поздравила лидера чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент.
"Поздравляю Андрея Бабиша и партию ANO, которые с большим отрывом побеждают на парламентских выборах в Чехии. Повсюду в Европе народы, желающие вернуть себе свободу и процветание, призывают к власти патриотические партии!" - написала Ле Пен на своей странице в соцсети X.
Движение ANO выигрывает выборы в нижнюю палату парламента Чехии, после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
В миреЧехияЕвропаМарин Ле ПенАндрей Бабиш
 
 
