https://ria.ru/20251004/chekhiya-2046414213.html
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах - РИА Новости, 04.10.2025
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен поздравила лидера чешского оппозиционного движения ANO ("Акция... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T20:38:00+03:00
2025-10-04T20:38:00+03:00
2025-10-04T20:38:00+03:00
в мире
чехия
европа
марин ле пен
андрей бабиш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_17175fe23d8790724fcc884e26dc2206.jpg
https://ria.ru/20251004/chekhiya-2046409127.html
чехия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_260:0:2909:1987_1920x0_80_0_0_413131019f88325c639ebc8da1eaa409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, европа, марин ле пен, андрей бабиш
В мире, Чехия, Европа, Марин Ле Пен, Андрей Бабиш
Ле Пен поздравила лидера чешского движения ANO с победой на выборах
Ле Пен поздравила Бабиша с победой на парламентских выборах в Чехии
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен поздравила лидера чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент.
"Поздравляю Андрея Бабиша
и партию ANO, которые с большим отрывом побеждают на парламентских выборах в Чехии
. Повсюду в Европе
народы, желающие вернуть себе свободу и процветание, призывают к власти патриотические партии!" - написала Ле Пен
на своей странице в соцсети X.
Движение ANO выигрывает выборы в нижнюю палату парламента Чехии, после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.