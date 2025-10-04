Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ

"В 14.00 (15.00 мск) субботы завершилось голосование на всех избирательных участках по выборам в нижнюю палату парламента Чехии, по предварительным данным явка составила около 55%, при этом активность избирателей во второй день голосования по сравнению с пятницей была ниже. Начинается подсчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты, общее число которых составляло около 4,5 тысячи человек. Лишь 200 из них получат места в парламенте. По данным Чешского статуправления и полиции, никаких серьезных нарушений во время голосования не зафиксировано", - говорится в сообщении.