Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 04.10.2025 (обновлено: 15:19 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/chehija-2046369172.html
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ
Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в субботу в Чехии, по предварительным данным с избирательных участков, явка составила... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T15:04:00+03:00
2025-10-04T15:19:00+03:00
в мире
чехия
андрей бабиш
петр павел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_17f3445a5ccea4816056939c42dcd50b.jpg
https://ria.ru/20251003/evropa-2046116771.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753303424_278:0:2266:1491_1920x0_80_0_0_b30d6bdbf9e7022f8ada689dfbf74ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, андрей бабиш, петр павел
В мире, Чехия, Андрей Бабиш, Петр Павел
Явка на выборах в парламент Чехии составила около 55%, сообщили СМИ

ЧТВ: в Чехии завершились выборы в парламент, явка составила около 55%

© AP Photo / Petr David JosekЧеловек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Человек опускает бюллетень в избирательную урну в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в субботу в Чехии, по предварительным данным с избирательных участков, явка составила около 55%, сообщило Чешское ТВ (ЧТВ).
"В 14.00 (15.00 мск) субботы завершилось голосование на всех избирательных участках по выборам в нижнюю палату парламента Чехии, по предварительным данным явка составила около 55%, при этом активность избирателей во второй день голосования по сравнению с пятницей была ниже. Начинается подсчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты, общее число которых составляло около 4,5 тысячи человек. Лишь 200 из них получат места в парламенте. По данным Чешского статуправления и полиции, никаких серьезных нарушений во время голосования не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЧТВ, фаворитом выборов является оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. Его главный соперник – правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны примерно в 20.00 (21.00 мск) субботы, а официальные – в воскресенье.
Ранее президент республики Петр Павел сообщил журналистам, что уже с утра воскресенья он намерен начать встречи с лидерами вошедших в новый состав парламента партий и движений.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
3 октября, 10:49
 
В миреЧехияАндрей БабишПетр Павел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала