Бразилия хочет поставлять морепродукты в Россию

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экспортеры Бразилии хотели бы поставлять морепродукты в Россию, особенно в свете новых пошлин на рынке США, и бразильская сторона надеется на предоставление соответствующего разрешения своим компаниям, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.

"Пока что возможности для Бразилии поставлять морепродукты сюда нет, но запрос большой. Есть даже некое отчаяние, потому что 80% экспорта морепродуктов бразильских компаний шло в Соединенные Штаты", - сказал собеседник агентства.

Экспортеры Бразилии еще не могут продавать рыбу в Россию, потому что не имеют соответствующего разрешения, объяснил чиновник. Бразильская сторона предоставила некоторым российским фирмам возможность поставлять рыбу на свой рынок и стремится получить такой допуск для своих компаний, добавил он.

"Атташе по сельскому хозяйству (при посольстве Бразилии - ред.) пытается продвигать дискуссии вместе с российскими властями, чтобы создать такую возможность", - заключил чиновник.