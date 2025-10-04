В Болгарии число погибших при наводнении увеличилось до четырех

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число жертв наводнения в курортном комплексе Елените в Болгарии достигло четырех, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на директора Бургасского регионального управления МВД Владимира Маринова.
Отмечается, что в МВД Болгарии обратился российский гражданин, который сообщил ведомству, что прибыл в страну после того, как не смог связаться со своей женой.
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
12 сентября, 11:31
"Мужчина… указал, где находится их дом. Команда, занимавшаяся ликвидацией последствий, обнаружила тело его жены", - пишет агентство.
Агентство указывает, что точная причина ее гибели устанавливается.
Ранее агентство сообщало о минимум трех погибших в результате наводнения в курортном комплексе Елените в Болгарии.
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
1 октября, 23:24