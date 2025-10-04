Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии число погибших при наводнении увеличилось до четырех - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/bolgariya-2046422898.html
В Болгарии число погибших при наводнении увеличилось до четырех
В Болгарии число погибших при наводнении увеличилось до четырех - РИА Новости, 04.10.2025
В Болгарии число погибших при наводнении увеличилось до четырех
Число жертв наводнения в курортном комплексе Елените в Болгарии достигло четырех, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на директора... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:52:00+03:00
2025-10-04T21:52:00+03:00
в мире
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg
https://ria.ru/20250912/bali-2041404438.html
https://ria.ru/20251001/odessa-2045741055.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7abb3eeace685e2472693c514733914e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария
В мире, Болгария
В Болгарии число погибших при наводнении увеличилось до четырех

В Болгарии в курортном поселке Елените четыре человека погибли при наводнении

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Число жертв наводнения в курортном комплексе Елените в Болгарии достигло четырех, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на директора Бургасского регионального управления МВД Владимира Маринова.
Отмечается, что в МВД Болгарии обратился российский гражданин, который сообщил ведомству, что прибыл в страну после того, как не смог связаться со своей женой.
Последствия наводнения в Денпасаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
12 сентября, 11:31
"Мужчина… указал, где находится их дом. Команда, занимавшаяся ликвидацией последствий, обнаружила тело его жены", - пишет агентство.
Агентство указывает, что точная причина ее гибели устанавливается.
Ранее агентство сообщало о минимум трех погибших в результате наводнения в курортном комплексе Елените в Болгарии.
Последствия подтопления в Одессе на юге Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
1 октября, 23:24
 
В миреБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала