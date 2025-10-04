https://ria.ru/20251004/bezopasnost-2046319561.html
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено промышленное здание
Повреждена кровля, а также выбито несколько стекол в промышленном здании в Воронежской области из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
