Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено промышленное здание - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/bezopasnost-2046319561.html
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено промышленное здание
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено промышленное здание - РИА Новости, 04.10.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено промышленное здание
Повреждена кровля, а также выбито несколько стекол в промышленном здании в Воронежской области из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T07:44:00+03:00
2025-10-04T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
https://ria.ru/20251004/pvo-2046316608.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждено промышленное здание

В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждена кровля промышленного здания

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Повреждена кровля, а также выбито несколько стекол в промышленном здании в Воронежской области из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 10 БПЛА над территорией Воронежской области.
"Пострадавших нет. В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки", - написал губернатор.
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Вчера, 06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала