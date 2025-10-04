Силы ПВО за ночь уничтожили 117 беспилотников

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Брянской области, 16 БПЛА - над территорией Волгоградской области, по 15 БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, 10 БПЛА - над территорией Воронежской области, восемь БПЛА - над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Ленинградской области, четыре БПЛА - над территорией Калужской области, по два БПЛА - над территориями Новгородской области и над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
