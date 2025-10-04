Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 117 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 04.10.2025 (обновлено: 07:45 04.10.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 117 беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 04.10.2025
россия, безопасность, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), волгоградская область
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Брянской области, 16 БПЛА - над территорией Волгоградской области, по 15 БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, 10 БПЛА - над территорией Воронежской области, восемь БПЛА - над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Ленинградской области, четыре БПЛА - над территорией Калужской области, по два БПЛА - над территориями Новгородской области и над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
