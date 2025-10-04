Мюнхенский аэропорт опубликовал специальное извещение для пилотов

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Аэропорт Мюнхена опубликовал специальное извещение для пилотов (NOTAM) на фоне инцидентов с дронами, оно будет действовать до полуночи по местному времени (01.00 мск), сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Хеннер Ойтинг.

"В связи с ограничениями выполнения полетов из-за замеченных в последние дни беспилотников аэропорт из соображений безопасности и превентивно опубликовал "извещение для пилотов" (NOTAM), чтобы справиться с неопределенностью на сегодняшний вечер и, таким образом, обеспечить максимально возможно регулярное начало полетов в воскресенье утром. Этот NOTAM действует до полуночи", - ответил Ойтинг на письменный запрос о существовании рекомендации со стороны аэропорта для авиакомпаний об отмене рейсов на ближайшие часы.

Представитель аэропорта не уточнил, о каком именно типе NOTAM, которые обычно содержат важную для выполнения полетов информацию, идет речь.

Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild , якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.