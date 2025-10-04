Рейтинг@Mail.ru
Мюнхенский аэропорт опубликовал специальное извещение для пилотов - РИА Новости, 04.10.2025
23:02 04.10.2025
Мюнхенский аэропорт опубликовал специальное извещение для пилотов
Аэропорт Мюнхена опубликовал специальное извещение для пилотов (NOTAM) на фоне инцидентов с дронами, оно будет действовать до полуночи по местному времени... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T23:02:00+03:00
2025-10-04T23:02:00+03:00
в мире
мюнхен
германия
в мире, мюнхен, германия
В мире, Мюнхен, Германия
Мюнхенский аэропорт опубликовал специальное извещение для пилотов

Мюнхенский аэропорт опубликовал извещение для пилотов из-за инцидентов с дронами

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Аэропорт Мюнхена опубликовал специальное извещение для пилотов (NOTAM) на фоне инцидентов с дронами, оно будет действовать до полуночи по местному времени (01.00 мск), сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Хеннер Ойтинг.
"В связи с ограничениями выполнения полетов из-за замеченных в последние дни беспилотников аэропорт из соображений безопасности и превентивно опубликовал "извещение для пилотов" (NOTAM), чтобы справиться с неопределенностью на сегодняшний вечер и, таким образом, обеспечить максимально возможно регулярное начало полетов в воскресенье утром. Этот NOTAM действует до полуночи", - ответил Ойтинг на письменный запрос о существовании рекомендации со стороны аэропорта для авиакомпаний об отмене рейсов на ближайшие часы.
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СМИ: замеченные над аэропортом Мюнхена беспилотники были военными
Вчера, 14:53
Представитель аэропорта не уточнил, о каком именно типе NOTAM, которые обычно содержат важную для выполнения полетов информацию, идет речь.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
В ночь на субботу агентство Рейтер передавало, что аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за БПЛА. В субботу утром воздушная гавань сообщила о возобновлении полетов. По информации таблоида Bild, речь якобы шла о военных разведывательных беспилотниках.
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Бундесвер начал помогать аэропорту в Мюнхене обнаруживать дроны
Вчера, 17:40
 
