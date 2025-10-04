Рейтинг@Mail.ru
04.10.2025
07:18 04.10.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 04.10.2025
нижний новгород
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
2025
Новости
нижний новгород, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием воздушных судов

Международный аэропорт Нижнего Новгорода
Международный аэропорт Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : ПАО "Аэропорт Кольцово" & ПАО "МАНН"
Международный аэропорт Нижнего Новгорода. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Нижнего Новгорода.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Нижний НовгородАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
