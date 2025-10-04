https://ria.ru/20251004/aeroport-2046316750.html
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2025
казань
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов