06:55 04.10.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
казань
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
казань
2025
казань, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Казань, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
© РИА Новости / Роман Хасаев | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Казань
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Роман Хасаев
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Казань. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
Представитель Росавиации отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолетов.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - подчеркнул он.
КазаньАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
