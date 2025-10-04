https://ria.ru/20251004/aeroport-2046311369.html
В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 04.10.2025
В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли ограничения
