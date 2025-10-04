Ассоциация защиты религиозной свободы осудила преследования Аджапахяна

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы осудил преследования архиепископа Микаела Аджапагяна в Армении и призвал армянские власти соблюдать обязательства в области свободы вероисповедания.
"Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы… решительно осуждает политически мотивированное преследование архиепископа Микаела Аджапагяна, других религиозных деятелей Армянской Апостольской Церкви. Обращаемся к армянским властям с требованием строго соблюдать международно-правовые обязательства страны в области соблюдения прав человека и права на свободу совести, не допускать использования правоохранительных органов и судебной системы для достижения корыстных политических целей", – говорится в опубликованном в субботу на сайте организации заявлении совета ассоциации.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали интервью архиепископа, в которых он высказывал свою гражданскую позицию относительно курса нынешних властей Армении, отметили в ассоциации. Это, подчеркнули в ней, позволяет считать преследование архиепископа Микаела Аджапагяна политически мотивированным.
В пятницу судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская