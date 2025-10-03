https://ria.ru/20251003/zemletryasenie-2046061429.html
В центре Ирана произошло землетрясение
ТЕГЕРАН, 3 окт — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от города Заваре области Ардестан, расположенной в провинции Исфахан в центральной части Ирана, передает агентство SNN
"Землетрясение 5,3 балла по шкале Рихтера произошло (на глубине/ — Прим. Ред.) 10 км в районе Заваре в Исфахане", — говорится в сообщении .
По информации агентства, толчки ощущались в иранской столице и находящемся к югу от нее городе Кум
. При этом о возможных жертвах и ущербе не сообщается.