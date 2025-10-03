Рейтинг@Mail.ru
В центре Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 03.10.2025
00:00 03.10.2025 (обновлено: 00:23 03.10.2025)
В центре Ирана произошло землетрясение
В центре Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от города Заваре области Ардестан, расположенной в провинции Исфахан в центральной части Ирана, передает... РИА Новости, 03.10.2025
В центре Ирана произошло землетрясение

В центре Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3

ТЕГЕРАН, 3 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от города Заваре области Ардестан, расположенной в провинции Исфахан в центральной части Ирана, передает агентство SNN.
"Землетрясение 5,3 балла по шкале Рихтера произошло (на глубине/ — Прим. Ред.) 10 км в районе Заваре в Исфахане", — говорится в сообщении .

По информации агентства, толчки ощущались в иранской столице и находящемся к югу от нее городе Кум. При этом о возможных жертвах и ущербе не сообщается.
