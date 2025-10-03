Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде

"Не поверите, но "Слуг" ( партию Слуга народа- ред.) снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести. Даты пока нет, скорее всего, это вторник-четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту", - написал Железняк в своем Telegram-канале.