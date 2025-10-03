https://ria.ru/20251003/zelenskiy-2046199624.html
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде
Владимир Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу со своей партией "Слуга народа", сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав... РИА Новости, 03.10.2025
украина
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу со своей партией "Слуга народа", сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский
во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ
на фронте.
"Не поверите, но "Слуг" ( партию Слуга народа- ред.) снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести. Даты пока нет, скорее всего, это вторник-четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
"Никогда не было, чтобы прям два раза за месяц, да еще и по своей инициативе Зеленский с депутатами встречался, это вызвало много разной конспирологии и теорий, от кадровых ротаций до обсуждения стратегических вопросов", - подчеркнул Железняк.