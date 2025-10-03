Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде - РИА Новости, 03.10.2025
15:50 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/zelenskiy-2046199624.html
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде - РИА Новости, 03.10.2025
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде
Владимир Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу со своей партией "Слуга народа", сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:50:00+03:00
2025-10-03T15:50:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский вновь собирает встречу со своей партией, заявили в Раде

Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу со своей партией

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу со своей партией "Слуга народа", сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
"Не поверите, но "Слуг" ( партию Слуга народа- ред.) снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести. Даты пока нет, скорее всего, это вторник-четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
"Никогда не было, чтобы прям два раза за месяц, да еще и по своей инициативе Зеленский с депутатами встречался, это вызвало много разной конспирологии и теорий, от кадровых ротаций до обсуждения стратегических вопросов", - подчеркнул Железняк.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
