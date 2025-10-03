Малый и средний бизнес в Алтайском крае получил займы на 921 миллион рублей

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Алтайском крае малому и среднему бизнесу с начала года выдали 307 займов на общую сумму 921 миллион рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом 136 займов (433,5 миллиона рублей) были направлены на финансирование проектов, имеющих приоритетное значение для развития региона.

Как отметил губернатор края Виктор Томенко, в сегодняшних непростых экономических условиях хорошая поддержка для предпринимателей региона идет, в частности, через инструменты Алтайского фонда финансирования предпринимательства.

Глава региона привел несколько примеров эффективной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Так, индивидуальный предприниматель Алексей Коротков, который уже 19 лет занимается организацией детского отдыха, получил поддержку на ремонт оздоровительно-образовательного центра. Благодаря выделенным средствам был модернизирован медицинский блок учреждения, которое ежегодно посещают более 1000 детей.

Еще один пример — развитие туристической инфраструктуры. Бизнесмен Андрей Локтев построил в популярном у туристов селе Чарышском сначала гостиницу, а затем, воспользовавшись региональными мерами поддержки, открыл современный апарт-отель. В планах предпринимателя — дальнейшее развитие базы отдыха.

Значительный эффект демонстрирует и такой инструмент, как поручительство по кредитам. С начала года благодаря этой мере предприниматели региона привлекли 6,5 миллиарда рублей на реализацию своих проектов.

Например, одна из аграрных компаний Советского района с помощью поручительства оформила кредитную линию для проведения уборочных работ и подготовки к новому сезону. Предприятие обрабатывает более 6 тысяч гектаров, где выращивает пшеницу, горох, ячмень, рапс и другие культуры.

Другой производитель, специализирующийся на выпуске муки и кормосмесей, также получил поддержку и смог оформить несколько кредитных линий на пополнение оборотных средств. Эти средства были направлены на сезонную закупку сырья у местных аграриев для дальнейшей переработки.