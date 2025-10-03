Рейтинг@Mail.ru
03.10.2025
17:16 03.10.2025
Защита архиепископа Аджапахяна обжалует его приговор
Защита архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжалует решение ереванского суда, приговорившего священника к двум годам лишения свободы
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда
Суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2 годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости. Армянская апостольская церковь называла обвинительный вердикт, вынесенный архиепископу, позорным. Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в одной из соцсетей, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. 🔹 Подписаться на РИА Новости
ЕРЕВАН , 3 окт - РИА Новости. Защита архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжалует решение ереванского суда, приговорившего священника к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти, сообщил в пятницу журналистам его адвокат Ара Зограбян.
"Мы обязательно обратимся в Апелляционный суд... Архиепископ не призывал к свержению власти, он выражал свое мнение", - заявил адвокат.
Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Армянская апостольская церковь осудила арест архиепископа Аджапахяна
1 августа, 16:53
 
