Защита архиепископа Аджапахяна обжалует его приговор

ЕРЕВАН , 3 окт - РИА Новости. Защита архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обжалует решение ереванского суда, приговорившего священника к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти, сообщил в пятницу журналистам его адвокат Ара Зограбян.