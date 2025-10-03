https://ria.ru/20251003/zaschita-2046236994.html
Защита архиепископа Аджапахяна обжалует его приговор
2025-10-03T17:16:00+03:00
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда
Суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2 годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости. Армянская апостольская церковь называла обвинительный вердикт, вынесенный архиепископу, позорным. Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в одной из соцсетей, в том числе используя ненормативную лексику.
Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
