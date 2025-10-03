https://ria.ru/20251003/votum-2046145539.html
Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК
Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК - РИА Новости, 03.10.2025
Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК
Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европарламент на пленарной сессии 6 октября в Страсбурге, голосование состоится 9 октября, сообщила на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T12:15:00+03:00
2025-10-03T12:15:00+03:00
2025-10-03T12:20:00+03:00
европарламент
еврокомиссия
в мире
страсбург
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20250921/es-2043324532.html
страсбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, еврокомиссия, в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен
Европарламент, Еврокомиссия, В мире, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен
Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК
Европарламент рассмотрит два запроса по вотуму недоверия ЕК 6 октября