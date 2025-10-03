В Минобороны рассказали об освобождении Вербового

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Вербового МО РФ сообщило 1 октября.

"Менее чем за неделю штурмовые группы 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" преодолели более 4 километров подконтрольных противнику территорий и освободили Вербовое. В результате ожесточённых боёв населённый пункт был очищен от присутствия ВСУ , над ним водружены государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Вербовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими, развернувшими флаги РФ в этом населённом пункте.

Как рассказал штурмовик с позывным "Шмель" в видео, опубликованном российским ведомством, противник оказывал сопротивление, пытался закидывать бойцов ВС РФ гранатами, но был разбит. При этом российским военнослужащим в качестве трофеев досталось много стрелкового оружия, в том числе американская винтовка М16.