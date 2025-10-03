Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 03.10.2025 (обновлено: 05:13 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/voennye-2046082107.html
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового - РИА Новости, 03.10.2025
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового
Российские военнослужащие освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:08:00+03:00
2025-10-03T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового

ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Вербового МО РФ сообщило 1 октября.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
26 сентября, 15:20
"Менее чем за неделю штурмовые группы 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" преодолели более 4 километров подконтрольных противнику территорий и освободили Вербовое. В результате ожесточённых боёв населённый пункт был очищен от присутствия ВСУ, над ним водружены государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Вербовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими, развернувшими флаги РФ в этом населённом пункте.
Как рассказал штурмовик с позывным "Шмель" в видео, опубликованном российским ведомством, противник оказывал сопротивление, пытался закидывать бойцов ВС РФ гранатами, но был разбит. При этом российским военнослужащим в качестве трофеев досталось много стрелкового оружия, в том числе американская винтовка М16.
Другой российский штурмовик, с позывным "Кунали", отметил, что с сослуживцами предлагал украинским военнослужащим ВСУ сдаться, но они этого не сделали. В результате военнослужащих противника "пришлось ликвидировать".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала