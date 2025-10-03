https://ria.ru/20251003/voennye-2046082107.html
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового
Российские военнослужащие освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
В Минобороны рассказали об освобождении Вербового
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Вербовое в Днепропетровской области меньше чем за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
сообщило 1 октября.
"Менее чем за неделю штурмовые группы 37-й гвардейской бригады 36-й армии группировки войск "Восток" преодолели более 4 километров подконтрольных противнику территорий и освободили Вербовое. В результате ожесточённых боёв населённый пункт был очищен от присутствия ВСУ
, над ним водружены государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Вербовое в Днепропетровской области
и российскими военнослужащими, развернувшими флаги РФ в этом населённом пункте.
Как рассказал штурмовик с позывным "Шмель" в видео, опубликованном российским ведомством, противник оказывал сопротивление, пытался закидывать бойцов ВС РФ гранатами, но был разбит. При этом российским военнослужащим в качестве трофеев досталось много стрелкового оружия, в том числе американская винтовка М16.
Другой российский штурмовик, с позывным "Кунали", отметил, что с сослуживцами предлагал украинским военнослужащим ВСУ сдаться, но они этого не сделали. В результате военнослужащих противника "пришлось ликвидировать".