Во Владивостоке потушили пожар в кафе - РИА Новости, 03.10.2025
05:57 03.10.2025 (обновлено: 10:53 03.10.2025)
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
2025-10-03T05:57:00+03:00
2025-10-03T10:53:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
приморский край
происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Огнеборцы полностью потушили пожар в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее в главке сообщали, что тушат пожар в здании кафе на площади 150 квадратных метров. В соцсетях разошлись видеозаписи, показывающие, что строение полыхало у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Поднимался большой столб дыма, который был виден из разных точек города.
"В 12.26 (05.26 мск) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку.
