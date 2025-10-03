https://ria.ru/20251003/vladivostok-2046084661.html
Во Владивостоке потушили пожар в кафе
Огнеборцы полностью потушили пожар в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 03.10.2025
