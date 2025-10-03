Здание энергоколледжа во Владивостоке не было в аварийным

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Здание энергоколледжа во Владивостоке, которое частично обрушилось утром в пятницу, не было в аварийном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.

Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской, сообщало региональное СУСК. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным прокуратуры, помещение колледжа было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию колледжа ограничен.