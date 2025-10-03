Рейтинг@Mail.ru
Здание энергоколледжа во Владивостоке не было в аварийным - РИА Новости, 03.10.2025
04:38 03.10.2025
Здание энергоколледжа во Владивостоке не было в аварийным
Здание энергоколледжа во Владивостоке, которое частично обрушилось утром в пятницу, не было в аварийном состоянии, сообщили журналистам в правительстве...
2025
Происшествия, Владивосток
Частично обрушившееся здание энергоколледжа во Владивостоке не было аварийным

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Здание энергоколледжа во Владивостоке, которое частично обрушилось утром в пятницу, не было в аварийном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
Утром 3 октября при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания энергетического колледжа на улице Сахалинской, сообщало региональное СУСК. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным прокуратуры, помещение колледжа было введено в эксплуатацию в 1972 году. Там обрушились железобетонные потолочные перекрытия, нарушена целостность части фасада здания. Ведомство проводит проверку, доступ на территорию колледжа ограничен.
"По факту произошедшего следственные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин инцидента. Важно отметить, что здание не находилось в аварийном состоянии. По итогам их работы будет принято окончательное решение", - сообщили в правительстве.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
