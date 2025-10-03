https://ria.ru/20251003/vladivostok-2046079185.html
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят - РИА Новости, 03.10.2025
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят
Прокуратура проверит пожарную безопасность и законность размещения кафе во Владивостоке, где утром произошёл пожар, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T04:19:00+03:00
2025-10-03T04:19:00+03:00
2025-10-03T10:54:00+03:00
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046117133_0:45:1114:672_1920x0_80_0_0_67dd78d834697e77b02404a8dee29ec6.jpg
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033848140.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046117133_146:0:1101:716_1920x0_80_0_0_3aa6410f06ec52afbdc6a1013728fa60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят
Прокуратура проверит законность размещения кафе во Владивостоке после пожара
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит пожарную безопасность и законность размещения кафе во Владивостоке, где утром произошёл пожар, сообщает региональное надзорное ведомство.
В соцсетях разошлись видеозаписи пожара в строении у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока
, у колеса обозрения. Судя по кадрам, большой столб дыма виден из разных точек города.
"Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара в помещении кафе во Владивостоке… Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте… Не останутся без внимания вопросы законности его размещения и эксплуатации по назначению", - говорится в сообщении.
Прокуратура Приморья также даст оценку соблюдения миграционного законодательства.
Надзорное ведомство поставило на контроль законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
В настоящий момент спасатели МЧС
ликвидируют возгорание объекта.