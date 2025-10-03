Рейтинг@Mail.ru
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 03.10.2025 (обновлено: 10:54 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/vladivostok-2046079185.html
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят - РИА Новости, 03.10.2025
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят
Прокуратура проверит пожарную безопасность и законность размещения кафе во Владивостоке, где утром произошёл пожар, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T04:19:00+03:00
2025-10-03T10:54:00+03:00
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046117133_0:45:1114:672_1920x0_80_0_0_67dd78d834697e77b02404a8dee29ec6.jpg
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033848140.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046117133_146:0:1101:716_1920x0_80_0_0_3aa6410f06ec52afbdc6a1013728fa60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят

Прокуратура проверит законность размещения кафе во Владивостоке после пожара

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЛиквидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит пожарную безопасность и законность размещения кафе во Владивостоке, где утром произошёл пожар, сообщает региональное надзорное ведомство.
В соцсетях разошлись видеозаписи пожара в строении у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Судя по кадрам, большой столб дыма виден из разных точек города.
"Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара в помещении кафе во Владивостоке… Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте… Не останутся без внимания вопросы законности его размещения и эксплуатации по назначению", - говорится в сообщении.
Прокуратура Приморья также даст оценку соблюдения миграционного законодательства.
Надзорное ведомство поставило на контроль законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
В настоящий момент спасатели МЧС ликвидируют возгорание объекта.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Хабаровске в здании, где располагаются несколько кафе, вспыхнул пожар
7 августа, 07:55
 
ПроисшествияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала