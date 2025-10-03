Законность размещения кафе во Владивостоке, где вспыхнул пожар, проверят

"Прокуратура поставила на контроль установление причин пожара в помещении кафе во Владивостоке… Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте… Не останутся без внимания вопросы законности его размещения и эксплуатации по назначению", - говорится в сообщении.