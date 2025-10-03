Рейтинг@Mail.ru
03:56 03.10.2025 (обновлено: 03:57 03.10.2025)
Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд столетней давности
Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд столетней давности
Температура воздуха 2 октября во Владивостоке побила рекорд 1917 года, воздух прогрелся до 23,5°С, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 03.10.2025
владивосток, примгидромет, общество
Владивосток, Примгидромет, Общество
Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд столетней давности

Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд 1917 года

Вид на Владивосток
Вид на Владивосток . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Температура воздуха 2 октября во Владивостоке побила рекорд 1917 года, воздух прогрелся до 23,5°С, сообщает Примгидромет.
"Второго октября 2025 года воздух в городе прогрелся до +23,5°С. Этот показатель превысил прежний максимум на 1 градус. Рекорд для этой даты держался более ста лет — с 1917 года, когда температура составила +22,5 °С", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что начало октября в Приморье традиционно отличается "погодными качелями": тепло может быстро смениться похолоданием и первыми заморозками. Но пока стоят по-летнему теплые дни.
ВладивостокПримгидрометОбщество
 
 
