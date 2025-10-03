Сотрудничество ВКЗ и российских брендов обсудили на бизнес-миссии ВЭБ.РФ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Представители ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив, консалтинговой компании "КБ Стрелка" и правительства Тверской области совместно с участниками конкурса российских брендов "Знай наших" обсудили в ходе бизнес-миссии перспективы сотрудничества с Верхневолжским кожевенным заводом (ВКЗ), сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

При поддержке ВЭБ.РФ и правительства региона градообразующее предприятие Осташкова планирует модернизировать производство, увеличить объемы и перечень продукции,

"ВЭБ как залоговый кредитор ответственно относится к сохранению коллектива и профиля предприятия, в партнерстве с регионом реализуем программу стабилизации и развития производства. На заводе трудится не одно поколение семей, мы понимаем свою ответственность по развитию градообразующего предприятия, эта работа будет продолжена", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина.

Одно из перспективных направлений развития - сотрудничество с новыми отечественными брендами. Представители десяти молодых брендов, которые занимаются кожевенным производством, познакомились с процессом обработки кожи, представили свои разработки и обсудили возможности сотрудничества.

Одной из тем бизнес-миссии стал мастер-план развития Осташкова, который формирует "КБ Стрелка" при поддержке ВЭБ.РФ. В нем будут учтены не только туристические возможности города, уникальность прибрежных территорий Селигера, но и производственный потенциал — в том числе будущее ВКЗ. Эксперты изучат исторические и градостроительные документы, затем определят ключевые проекты, их стоимость и сроки реализации.