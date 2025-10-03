Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество ВКЗ и российских брендов обсудили на бизнес-миссии ВЭБ.РФ - РИА Новости, 03.10.2025
21:17 03.10.2025
Сотрудничество ВКЗ и российских брендов обсудили на бизнес-миссии ВЭБ.РФ
Представители ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив, консалтинговой компании "КБ Стрелка" и правительства Тверской области совместно с участниками конкурса
Сотрудничество ВКЗ и российских брендов обсудили на бизнес-миссии ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ провел бизнес-миссию на Верхневолжском кожевенном заводе

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФУчастники бизнес-миссии на Верхневолжском кожевенном заводе.
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Представители ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив, консалтинговой компании "КБ Стрелка" и правительства Тверской области совместно с участниками конкурса российских брендов "Знай наших" обсудили в ходе бизнес-миссии перспективы сотрудничества с Верхневолжским кожевенным заводом (ВКЗ), сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.
При поддержке ВЭБ.РФ и правительства региона градообразующее предприятие Осташкова планирует модернизировать производство, увеличить объемы и перечень продукции,
"ВЭБ как залоговый кредитор ответственно относится к сохранению коллектива и профиля предприятия, в партнерстве с регионом реализуем программу стабилизации и развития производства. На заводе трудится не одно поколение семей, мы понимаем свою ответственность по развитию градообразующего предприятия, эта работа будет продолжена", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина.
Одно из перспективных направлений развития - сотрудничество с новыми отечественными брендами. Представители десяти молодых брендов, которые занимаются кожевенным производством, познакомились с процессом обработки кожи, представили свои разработки и обсудили возможности сотрудничества.
Одной из тем бизнес-миссии стал мастер-план развития Осташкова, который формирует "КБ Стрелка" при поддержке ВЭБ.РФ. В нем будут учтены не только туристические возможности города, уникальность прибрежных территорий Селигера, но и производственный потенциал — в том числе будущее ВКЗ. Эксперты изучат исторические и градостроительные документы, затем определят ключевые проекты, их стоимость и сроки реализации.
"Осташков — уникальное место с богатой историей и архитектурой. Город имеет большой культурный, туристический и производственный потенциал, и кожевенный завод — важнейший элемент местной экономики. Мы намерены укрепить роль предприятия в жизни города, сделав его привлекательным не только для жизни, но и для бизнеса. Мы считаем, что полноценное развитие территории возможно лишь тогда, когда учитываются мнения и пожелания ее жителей", — цитируются в сообщении слова генерального директора "КБ Стрелка" Кристины Ишхановой.
