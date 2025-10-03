Рейтинг@Mail.ru
На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:46 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/usluga-2046198185.html
На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог
На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог - РИА Новости, 03.10.2025
На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог
На регпортале Подмосковья обновили услугу по выдаче согласия и технических условий владельцам автодорог местного значения на строительство, реконструкцию в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:46:00+03:00
2025-10-03T15:46:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
https://ria.ru/20251002/zhil-2045900391.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги
На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог

На регпортале Московской области обновили услугу для владельцев автодорог

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья обновили услугу по выдаче согласия и технических условий владельцам автодорог местного значения на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"С начала 2025 года онлайн-услугой уже воспользовались более 6,7 тысячи раз. Теперь она предоставляется гораздо быстрее: согласие можно получить в течение 15 рабочих дней, а не 50 календарных, как было раньше", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Если планируется строительство на земельном участке, который находится в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения, то предварительно нужно получить согласие владельца этой дороги. Определить владельца можно на регпортале Подмосковья с помощью сервиса "Принадлежность автомобильных дорог".
Услуга "Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода" доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.
В ведомстве добавили, чтобы сделать подачу заявлений проще и снизить число отказов, теперь в рамках услуги автоматически формируется договор с АО "Мособлгаз" и заполняются данные подписанта со стороны газовой службы при выборе филиала на регпортале Подмосковья.
Частный дом в городе Плёс - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Еще 3 тысячи заявок на перевод дачных домов в жилые и наоборот подали в МО
2 октября, 16:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала