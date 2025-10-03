На регпортале Подмосковья обновили услугу для владельцев автодорог

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья обновили услугу по выдаче согласия и технических условий владельцам автодорог местного значения на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"С начала 2025 года онлайн-услугой уже воспользовались более 6,7 тысячи раз. Теперь она предоставляется гораздо быстрее: согласие можно получить в течение 15 рабочих дней, а не 50 календарных, как было раньше", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Если планируется строительство на земельном участке, который находится в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения, то предварительно нужно получить согласие владельца этой дороги. Определить владельца можно на регпортале Подмосковья с помощью сервиса "Принадлежность автомобильных дорог".

Услуга "Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода" доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.