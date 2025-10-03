На Украине чиновник за взятки снимал с учета военнообязанных

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Чиновник министерства юстиции Украины из Киева за взятки снимал с учета и убирал из перечня разыскиваемых лиц военнообязанных, сообщили в офисе генерального прокурора страны.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора задержан и уведомлен об обвинении заместитель начальника одного из управлений центрального межрегионального управления министерства юстиции Украины в городе Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора.

Как сообщатся, чиновник предлагал военнообязанным "услуги" по снятию их с военного учета или исключения из базы разыскиваемых военкоматом лиц за 20 тысяч долларов. Для этого его сообщники должны были обеспечить "клиентам" получение документов о неудовлетворительном состоянии здоровья в местных военкоматах и медицинских учреждениях.