На Украине чиновник за взятки снимал с учета военнообязанных

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Чиновник министерства юстиции Украины из Киева за взятки снимал с учета и убирал из перечня разыскиваемых лиц военнообязанных, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора задержан и уведомлен об обвинении заместитель начальника одного из управлений центрального межрегионального управления министерства юстиции Украины в городе Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора.
Как сообщатся, чиновник предлагал военнообязанным "услуги" по снятию их с военного учета или исключения из базы разыскиваемых военкоматом лиц за 20 тысяч долларов. Для этого его сообщники должны были обеспечить "клиентам" получение документов о неудовлетворительном состоянии здоровья в местных военкоматах и медицинских учреждениях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.