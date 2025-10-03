ВСУ ограничили журналистам доступ к данным об иностранной помощи Киеву

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ требуют от журналистов запрашивать данные об иностранной военной помощи Киеву и использовании иностранной техники по особому каналу, выяснило РИА Новости.

"Запросы на подготовку информационных материалов об использовании иностранной военной помощи и образцов вооружения и военной техники (ОВТ) направляются в командование группировки войск (сил) через службу по связям с общественностью", - говорится в документе.