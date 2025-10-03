ВСУ ограничили журналистам доступ к данным об иностранной помощи Киеву

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ требуют от журналистов запрашивать данные об иностранной военной помощи Киеву и использовании иностранной техники по особому каналу, выяснило РИА Новости.
В распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что представителям украинской прессы публиковать можно, а чего нельзя.
"Запросы на подготовку информационных материалов об использовании иностранной военной помощи и образцов вооружения и военной техники (ОВТ) направляются в командование группировки войск (сил) через службу по связям с общественностью", - говорится в документе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших
1 октября, 04:22