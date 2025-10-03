В Якутске в квартире нашли тела матери и ребенка

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Тела женщины и ее 11-летнего сына обнаружены в квартире в Якутске, возбуждено дело об убийстве, с причастным к нему человеком работают следователи, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
"Следователем по особо важным делам СУ СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения 3 октября 2025 года в одной из квартир дома, расположенного в 202 микрорайоне города Якутска, тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств совершенного преступления.
"Установление обстоятельств, мотивов преступления, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
